Wut auf die Elite: Proteste im Libanon wieder aufgeflammt

Beirut – Nach einer längeren Pause über den Jahreswechsel sind die Proteste gegen die politische Elite im Libanon wieder voll entbrannt. In der Hauptstadt Beirut blockierten Demonstranten am Dienstag in der „Woche des Zorns" mehrere Hauptstraßen und zündeten Reifen an. Der Verkehr kam teilweise völlig zum Erliegen, Autofahrer standen über Stunden im Stau.