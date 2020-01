Haus in der Steiermark abgebrannt: Drei Leichen in Ruine gefunden

Ischgl – Nach einem misslungenen Sprung über eine Schanze am Dienstagvormittag in Ischgl befindet sich ein 24-jähriger Skifahrer in kritischem Zustand. Der Deutsche geriet bei dem Sprung über den Kicker in Rücklage, kam zu Sturz und blieb regungslos auf der Piste liegen. Die Pistenrettung fand den 24-Jährigen mit einem Atem-Kreislauf-Stillstand an der Unfallstelle und leitete umgehend lebensrettende Sofortmaßnahmen ein.