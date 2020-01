Mehr zum Thema

Des Moines (Iowa), Washington – Führende Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten haben das Vorgehen von Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran kritisiert. Der frühere Vizepräsident Joe Biden warf Trump am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer TV-Debatte der Demokraten vor, bei der Begründung für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani "glatt gelogen" zu haben.

Senator Bernie Sanders warnte, Trump drohe die USA in einen neuen Krieg zu führen, der "schlimmer" ausfallen könnte als der Irak-Krieg. Trump hatte mit der gezielten Tötung Soleimanis durch einen US-Drohnenangriff im Irak Anfang Jänner eine dramatische Eskalation des Konflikts mit dem Iran riskiert. Inzwischen hat sich die Situation wieder leicht entspannt.

Die Fernsehdebatte der US-Demokraten am Dienstag war die letzte vor den Vorwahlen für den Präsidentschaftskandidaten. Für die Debatte in Des Moines im Bundesstaat Iowa – wo mit einem Caucus (einer Versammlung von Parteimitgliedern) am 3. Februar der Startschuss für die Vorwahlen fällt – waren sechs der zwölf Präsidentschaftsbewerber qualifiziert: Der moderate Demokrat Biden, die linksgerichteten Senatoren Sanders und Elizabeth Warren sowie Pete Buttigieg, der gemäßigte frühere Bürgermeister aus Indiana, die Senatorin Amy Klobuchar und der Milliardär Tom Steyer.