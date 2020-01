Preidler gestand Blutdoping und bekannte sich teilweise schuldig, Prozess vertagt

Ebenjenen Konsum von illegalen Substanzen in der Zeit vor 2018 bestritt der Steirer während des gesamten Prozesses ebenfalls vehement. Von einer "zwielichtigen Gestalt", zu dem ihm der Zweitangeklagte, ein weiterer ehemaliger Radsportler, den Kontakt hergestellt hatte, habe er zwar "Spritzen" erhalten und konsumiert, deren Inhalt und Wirkungsweise kannte und kenne er jedoch nicht. "Die Wirkung war für mich so oder so nicht zu spüren, weshalb ich bald das Interesse verlor", strich der ehemalige Radprofi hervor. Die Richterin meldete hingegen Zweifel an, was das Wissen über die vor 2018 konsumierten Substanzen betrifft. "Ein Spitzensportler mit gutem Körperbewusstsein fragt sich doch, was in den Spritzen drinnen ist", meinte sie.