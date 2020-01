Rauch setzt Australian Open zu: Heftige Kritik von Tennisprofis

Melbourne – In den australischen Brandgebieten geht der Kampf gegen die Flammen weiter. In Melbourne war am Mittwoch die Luft durch den Rauch so schlecht, dass sich Spiele der Qualifikationsrunde bei den Australian Open erneut verzögerten. In der zweitgrößten Stadt des Landes meldeten sich am Morgen mehr als 100 Menschen wegen Atembeschwerden bei der Notfallambulanz. Am Flughafen gab es Verspätungen.