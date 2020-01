„Ich wurde erpresst": Star-YouTuberin outet sich als Transgender

De Jagers neuestes Video dreht sich aber ausnahmsweise nicht um Wimperntusche, Lipgloss und Co. In „I'm coming out" outet sie sich vor ihren Fans als Transgender – eine Bezeichnung, die sie eigentlich gar nicht verwenden möchte. „Ich bin Nikkietutorials. Ich bin Nikkie. Ich bin ich. Wir brauchen keine Etiketten." Innerhalb von zwei Tagen gab es für das 17-minütige Video knapp 24 Millionen Klicks.