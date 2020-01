Tiroler Innio übernimmt deutsche BHKW & Energie

Jenbach – Das Tiroler Unternehmen Innio (ehemals GE Jenbacher) mit Sitz in Jenbach übernimmt seinen langjährigen Vertriebs- und Servicepartner in Deutschland, die BHKW & Energie Holding GmbH, ein Spezialist für gasmotorbetriebene Blockheizkraftwerke. Dies teilte Innio am Mittwoch in einer Aussendung mit. BHKW & Energie beschäftigt rund 190 Mitarbeiter.