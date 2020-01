Causa TSD: Opposition mit Attacken und Abwahlansage

Innsbruck – Nach der Verschiebung der nächsten Sitzungen des TSD-Untersuchungsausschusses aufgrund fehlender Akten hat die Tiroler Opposition aus SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS scharfe Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung und dem U-Ausschuss-Vorsitzenden Anton Mattle (ÖVP) geübt. Liste Fritz-LAbg. Markus Sint forderte am Mittwoch seine Abwahl.

In einer Sitzung nächste Woche will die Opposition über das weitere Vorgehen entscheiden. "Mir geht es nicht um Personen, aber so geht es nicht weiter", meinte Abwerzger. Dornauer betonte "dass man sich das so nicht gefallen lassen" wolle.