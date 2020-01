Erfolgsgarantin Flock, sonst herrscht (noch) Leere

Innsbruck – Wir schreiben Halbzeit in der laufenden Skeleton-Weltcupsaison. Janine Flock raste in den bisherigen vier Rennen je zweimal auf Platz zwei und drei. In der Gesamtwertung liegt die Rumerin nur sieben Zähler hinter der Gesamtführenden Jaqueline Lölling (GER) auf Rang zwei. Ein Sieg fehlt dem österreichischen Skeleton-Aushängeschild in dieser Saison noch, am liebsten würde die 30-Jährige diesen am Freitag beim Heimweltcup in Igls (10 Uhr Männer, 14 Uhr Damen) feiern. „Natürlich hoffe ich auf einen Heimsieg, aber ich richte meinen Fokus auf meine Arbeit. Ein Sieg muss passieren, da muss einfach alles zusammenstimmen“, erklärt die Igls-Vorjahressiegerin und fügt hinzu: „Es braucht das perfekte Material, eine Top-Fahrlinie und das Quäntchen Glück, um die starke Konkurrenz zu schlagen.“