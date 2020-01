Umbau bis Reiseziele: Das plant der Flughafen Innsbruck in Zukunft

Innsbruck – Das Jahr 2019 war für die Luftfahrt nicht das einfachste. Das bekam auch der Flughafen Innsbruck angesichts der Insolvenzen von Thomas Cook und Germania zu spüren. In den Passagierzahlen schlugen sich die Herausforderungen jedoch nicht nieder – es gab sogar ein leichtes Plus von 25.000 Passagieren und damit ein neues Rekordergebnis. Insgesamt wurden im Vorjahr 1.144.471 Flugreisende abgefertigt.

Auf diesen Zahlen ausruhen will sich die Geschäftsführung aber nicht. Daher steht 2020 ganz im Zeichen von Planungen für das „größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Flughafens". Der Fokus liege auf nachhaltigem Wachstum und nicht auf Zuwächsen um jeden Preis, wie Flughafen-Chef Marco Pernetta am Mittwoch in einer Aussendung unterstrich.