Russische Regierung hat nach Putin-Rede Rücktritt eingereicht

Moskau – Die russische Regierung tritt zurück. Das sagte Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Mittwoch in Moskau nach einem Treffen mit Staatspräsident Wladimir Putin. Putin werde eine neue Regierung berufen und wies das bisherige Kabinett an, bis dahin im Amt zu bleiben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Medwedew werde von Putin zum stellvertretenden Chef des Sicherheitsrates ernannt werden. Dort solle er den Bereich der Verteidigung und Sicherheit verantworten, so Interfax. Ein Aufbegehren der Regierung gegen Putin gilt als unplausibel. Eher dürfte es um eine Absprache mit Putin zur Klärung der Verhältnisse bis zum Inkrafttreten der neuen Verfassung gehen.