Tiroler stürzte in Vals von Steiger aus fünf Metern in die Tiefe

Vals – Am Mittwochvormittag nahmen zwei Tiroler vom Christbaum gegenüber der Pfarrkirche St. Jodok in Vals die Weihnachtsbeleuchtung ab. Die 32 und 45 Jahre alten Männer standen dabei im Korb eines so genannten Steigers. Der jüngere Österreicher lehnte sich hinaus und stürzte aus etwa fünf Metern Höhe auf den Boden.