Nach Schüssen eines Ex-FPÖ-Politikers: Verfahren teils eingestellt

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Der erste Fall betrifft einen Aufsehen erregenden Vorfall am 12. Juli 2019 im Flachgau: Der damalige FPÖ-Politiker soll in betrunkenem Zustand vom Balkon seiner Wohnung 29 Schüsse in seinen Garten abgegeben haben. Er stellte sich laut eigenen Angaben die Gesichter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz vor und schoss in die Sträucher.