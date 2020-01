Green Deal: 53 Millionen Euro für kofinanzierte Projekte in Österreich

An zweiter Stelle liegt laut dem in Journalistenkreisen zirkulierenden Kommissionsvorschlag Deutschland mit 877 Mio. Euro und an dritter Rumänien mit 757 Mio. Euro. Auch Tschechien mit 581 Mio. Euro, Bulgarien (458 Mio. Euro) und Frankreich (402 Mio. Euro) sollen große Summen beantragen können. Am geringsten fällt nach dem aktuellen Kommissionsvorschlag die Unterstützung für Luxemburg (4 Mio. Euro) und Malta (8 Mio. Euro) aus. Die Zuwendungen würden in Abhängigkeit von ökonomischen und sozialen Indikatoren, die den Schwierigkeitsgrad des Übergangs anzeigen, zugeteilt, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Mittwochmittag, ohne die Beträge kommentieren oder bestätigen zu wollen, während die Gespräche mit den Botschaftern der EU-Länder liefen.