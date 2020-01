Nico Santos verrät: Mark Forster und Lena Meyer-Landrut tatsächlich ein Paar

Zwischen Lena Meyer-Landrut (28) und Mark Forster (35) soll es gefunkt haben – dieses Gerücht kursiert seit etwa einer Woche, nachdem die beiden turtelnd in einem Hotel gesichtet wurden. Freund und Kollege Nico Santos hat es in einem Interview des Radiosenders 104.6 RTL nun bestätigt: "Sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt", erzählt der Sänger und Produzent frei heraus.