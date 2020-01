Falsche Kreditkarte ließ Betrüger in Ischgl auffliegen

Ischgl – Betrügern kam am Dienstag die Polizei in Ischgl auf die Spur. Gegen 19 Uhr wurden die Beamten von Hotelbetreibern telefonisch alarmiert, eine 40-jährige Ukrainerin und ihr 15-jähriger Sohn hätten in der Unterkunft eingecheckt, dabei jedoch falsche Kreditkartendaten angegeben. Die Erhebungen der Polizei bestätigten den Verdacht des versuchten Kreditkartenbetrugs, woraufhin eine Durchsuchung der Urlaubsunterkunft und die vorläufige Festnahme der Verdächtigen richterlich angeordnet wurde.