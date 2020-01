Bond-Produzentin Broccoli: Agent 007 soll männlich bleiben

London – Im April kommt der 25. James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ in die Kinos – es wird der fünfte und wohl letzte Auftritt von Daniel Craig als legendärer Geheimagent 007 sein. Schon lange spekulieren Bond-Fans über mögliche Nachfolger, offiziell ist noch nichts bekannt. Eine Frau wird es jedenfalls nicht sein, wie Bond-Produzentin Barbara Broccoli (59) in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des US-Branchenblatts Variety betonte.