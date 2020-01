Chinesisches Coronavirus auch in Japan nachgewiesen

Auch in Japan ist erstmals das neuartige Coronavirus aus China bestätigt worden. Ein Mann aus der Volksrepublik wurde positiv auf den Erreger getestet, teilte das Gesundheitsministerium in Tokio am Donnerstag mit. Der in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa lebende Chinese war Anfang Jänner zu Besuch in Wuhan. In dieser chinesischen Metropole brach die rätselhafte Lungenkrankheit im Dezember aus.