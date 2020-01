Herdenschutz in Tirol wäre aufwändig und sehr teuer

Innsbruck – Herdenschutz in Tirol wäre kostspielig und mit großem Aufwand verbunden. Und auf vielen Almen gar nicht umzusetzen. Zu diesem Schluss kommt eine vom Land beauftragte Machbarkeitsstudie. Demnach ließen sich Schafe und andere Weidetiere hierzulande nur schwer vor großen Beutegreifern schützen. Der zuständige Landesrat Josef Geisler (ÖVP) will auch deshalb die Möglichkeit der gezielten Abschüsse von Wölfen andenken.

Auf 400 Almen weiden in Tirol rund 68.000 Schafe. „Im Jahr 2019 sind durch große Beutegreifer 58 Tiere zu Schaden gekommen“, berichtet Landesrat Geisler. Seiner Meinung nach gehe es bei der Diskussion um den Herdenschutz aber nicht um nackte Zahlen, sondern darum, „dass die Schafbauern verunsichert sind“. Er kündigte an, in Tirol einen Pilotversuch starten zu wollen. Auf ausgewählten Almen sollen Herdenschutzmaßnahmen getestet werden. Wann und wo, sei noch unklar. Geisler will aber auch, dass über den Schutzstatus von Wölfen und „die Anpassung von Entnahmemöglichkeiten“ diskutiert wird. Bei 30.000 Tieren in Europa sei der Wolf „nicht mehr vom Aussterben bedroht“.