Walkner auf vorletzter Dakar-Etappe Zweiter und Gesamtvierter

Haradh – Der Salzburger Matthias Walkner hat am Donnerstag seinen ersten Etappensieg bei der heurigen Rallye Dakar knapp verpasst. Der Gewinner 2018 landete auf der 11. Etappe von Shubaytah nach Haradh bei den Motorrädern nur neun Sekunden hinter Pablo Quintanilla (CHI), verbesserte sich damit gesamt auf Rang vier. Sein Rückstand auf seinen drittplatzierten KTM-Kollegen Toby Price (AUS) beträgt 7:19 Min.

Quintanilla halbierte seinen Rückstand auf US-Leader Ricky Brabec um rund die Hälfte auf 13:56 Min. Brabec kam auf dem über 744 km gelaufenen Teilstück - davon 379 km Sonderprüfungen - auf Rang zehn, verlor 11:48 Min. auf den Tagessieger. Der Honda-Pilot ist aber nach wie vor in einer komfortablen Position, steht doch am Freitag in Saudi-Arabien die Schlussetappe auf dem Programm. Es geht über 347 SP-Kilometer nach Qiddiya.