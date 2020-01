„Farbiger" Oscar-Kandidat Banderas sorgt in Spanien für Kritik

Los Angeles – Schon während der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen gab es erste Kritik. Wieder einmal wurden Schauspieler und Schauspielerinnen mit nicht-weißer Hautfarbe weitgehend ignoriert, so zahlreiche US-amerikanische Medien. In Spanien indes wundert man sich derzeit, wie ignorant auch einige Medien in den USA sein können.

Der Anlassfall: Vanity Fair und das Onlineportal Deadline schrieben, der spanische Hollywoodstar Antonio Banderas sei neben der britisch-nigerianischen Schauspielerin Cynthia Erivo (Beste Hauptdarstellerin für „Harriet") der einzige „farbige Schauspieler", der für einen Oscar nominiert sei.

Banderas, der in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller" für Pedro Almodovars neuen Film „Leid und Herrlichkeit" nominiert ist, mag als Spanier zwar einen etwas dunkleren Teint als seine nordamerikanischen Konkurrenten Leonardo DiCaprio („Once upon a time in Hollywood"), Joaquin Phoenix („Joker") oder Adam Driver („Marriage Story") haben. Doch gilt Banderas eigentlich als ziemlich weiß und europäisch. Immerhin ruderten Vanity Fair und Deadline bereits von ihrer Behauptung zurück, Banderas gehöre der selben ethnischen Gruppe wie Cynthia Erivo an.

In Spaniens sozialen Netzwerken wurde die Einstufung von Banderas als „farbiger Schauspieler" durch einige US-Medien als „dumm", „ignorant", „peinlich", sogar als „rassistisch" aufgenommen. Auch in den spanischen Medien wächst derzeit die Kritik am Blick der nordamerikanischen Medien und der US-Gesellschaft auf Spanier und speziell auf spanische Schauspieler, die in Hollywoodstreifen meistens lateinamerikanische, konkret mexikanische Killer, Drogendealer oder Mafiosi darstellen. (APA)