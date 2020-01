Gletscherehe Ötztal-Pitztal: Mündliche UVP-Verhandlung vertagt

Auf Ersuchen der Pitztaler und Ötztaler Gletscherbahnen wird die für nächste Woche anberaumte mündliche UVP-Verhandlung (Umweltverträglichkeitsprüfung) zu einem möglichen Zusammenschluss der Skigebiete Ötztal-Pitztal vertagt. Grund dafür sind laut Angaben des Landes Tirol vom Donnerstagnachmittag "weitere notwendige Erhebungen vor Ort – auch im schneefreien Zustand – vonseiten des Betreibers, um Darstellungen in der notwendigen Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit zu erbringen".

Dies betreffe einige Bereiche wie beispielsweise das Landschaftsbild, die gemeinsam mit FachplanerInnen vertieft überarbeitet werden sollen. Ergebnisse der Überarbeitungen samt zielführender Maßnahmen sollen in eine angemessene und ganzheitliche Projektbeurteilung miteinfließen können.

Im Anschluss an die Einreichung weiterer Unterlagen vonseiten des Betreibers an die zuständige Behörde zur Umweltverträglichkeitsprüfung kann über einen neuen Termin für eine mündliche Verhandlung befunden werden – unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorbereitungszeit sowohl für die Verfahrensparteien als auch für die Behörde.

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform.

In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo.

Auf Grund des fortschreitenden Gletscherrückgangs wurde festgestellt, dass sich der Ist-Zustand des Gletschers gegenüber dem Zustand zum Zeitpunkt der Einreichung des Projektes im Jahr 2016 in einigen Teilbereichen verändert hat. Das Land Tirol verlangt deshalb von den Projektwerbern eine detaillierte Darstellung über die konkreten Auswirkungen durch den Gletscherrückgang. So gilt es darzustellen, welche im Projektvorhaben geplanten Maßnahmen bereits jetzt von den Rückgängen betroffen sind und welche Abweichungen von den derzeitigen Einreichunterlagen in zwei bis fünf Jahren zu erwarten sind.