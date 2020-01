Pitztal/Ötztal zurück an den Start: Nachdenkpause für Gletscherehe

Das Land stimmte der Verschiebung zu, gleichzeitig gärt es im Hintergrund: im Ötztal wie im Pitztal. Die Einigkeit dürfte bröckeln, in den nächsten Tagen soll deshalb überlegt werden, wie es generell mit dem Vorhaben weitergeht. Die Pitztaler würden 90 Prozent der Investition von 132 Millionen Euro stemmen, der Zusammenschluss betrifft vorwiegend ihren Gletscher. Zuletzt geisterten Alternativen durch das Pitztal. Für die Gemeinde St. Leonhard ist die neue Zubringerbahn, die die bestehende Stollenbahn ersetzen soll, jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für die Zustimmung. Einer scheibchenweisen Realisierung von „oben nach unten“ will sie nicht zustimmen.

Eine Weichenstellung ist jedenfalls von der Verwaltungsratssitzung der Ötztaler Bergbahnen am Montag zu erwarten. Sie wurde am Donnerstag kurzfristig einberufen.

Die Umweltinitiativen sehen in der Vertagung der UVP-Verhandlung jedenfalls eine Chance. Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora begrüßt diesen Schritt. „Wir sehen uns in unseren Argumenten bestätigt. Gletscherlandschaften sind hochsensible, nicht regenerierbare Lebensräume, die besonderen Schutzes bedürfen.“ Für den Präsidenten des Umweltdachverbands, Franz Maier, gibt es jetzt die Möglichkeit einer Nachdenkpause. „Es geht um Weichenstellungen für die Tourismus- und Seilbahnpolitik in Tirol.“ Christoph Walder vom WWF Tirol fordert einen vollständigen Stopp der Gletscher-Verbauung und endlich verbindliche Ausbaugrenzen in Tirol. (pn)