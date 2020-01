EU-Parlament kritisiert Zögern bei Verfahren gegen Polen und Ungarn

Straßburg – Das Europaparlament hat das Zaudern der EU-Staaten in den seit mehr als zwei Jahren laufenden Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn scharf kritisiert. Die Straßburger Abgeordneten stellten am Donnerstag in einer Entschließung fest, „dass sich die Lage sowohl in Polen als auch in Ungarn seit der Einleitung des Verfahrens gemäß Artikel 7 Absatz 1 des EU-Vertrages verschlechtert hat."