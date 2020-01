Urlaube mit Verbandsgeld finanziert: Haft für Ex-Geschäftsführerin der Krippenfreunde

Verteidiger Martin Wöll begründete das Verhalten seiner Mandantin mit einer attestierten Belastungsdepression. Die Sorge um Kinder, Mann und Finanzen habe sie auf die schiefe Bahn gebracht. Die Angeklagte: „Ich hatte zum Schluss drei Jobs um meine Kinder herum angenommen. Ich wollte einfach für sie da sein.“ Eine Notsituation nahm Richterin Heide Maria Paul trotzdem nicht an. So finanzierte die Frau mit Verbandsgeld zum Ausgleich Urlaube in den USA, in Dubai und auf Rhodos. Dazu wurden Luxusgüter angeschafft.