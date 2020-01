Keine Lust auf Hochzeit: Mann in Kolumbien täuschte Entführung vor

Cali – Um nicht heiraten zu müssen, hat ein Mann in Kolumbien seine Entführung vorgetäuscht und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Familie seiner künftigen Braut verständigte die Polizei, nachdem der 55-Jährige in Pitalito im Department Huila vermeintlich von bewaffneten Männern auf einem Motorrad verschleppt worden war, wie der Fernsehsender Caracol am Donnerstag berichtete.