Niederlage für Österreich in EM-Hauptrunde: 23:27 gegen Kroatien

Wien – Österreichs Handball-Nationalteam hat sich in seinem Auftaktspiel in die Hauptrunde der Europameisterschaft gegen Kroatien mit 23:27 (8:13) geschlagen geben müssen. Der Medaillenkandidat wurde am Donnerstag in der Wiener Stadthalle seiner Favoritenrolle gerecht und fügte der ÖHB-Auswahl die erste Niederlage im Rahmen der EM zu.