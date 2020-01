Mountainbikes aus Keller in Innsbruck gestohlen: Polizei stellte Räder sicher

Zwei Mountainbikes wurden aus einem aufgebrochenen Keller in Innsbruck gestohlen. Lange konnte der Täter die Räder nicht behalten – die Polizei fand sie noch am Donnerstag wieder.

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtete, brach ein unbekannter Täter zwischen vergangenen Samstag und Mittwoch einen Keller in der An-der-Lan-Straße in Innsbruck auf. Daraus wurden zwei Mountainbikes gestohlen. Der Schaden lag im vierstelligen Eurobereich.