Ski Arlberg verlost 7x2 Tagestickets inklusive Mittagessen

Vor genau 100 Jahren eröffnete Hannes Schneider – seinerzeit schnellster Skifahrer Europas – am Arlberg die erste Skischule Österreichs. Dort lehrte er seine berühmte Arlbergtechnik, die bis heute unvergessen ist. Die Geschichte des Arlbergs ist voll von derartigen Persönlichkeiten und Pionieren, die sowohl den Skisport als auch die Region auf ihre ganz eigene Weise prägten.

© Ski Arlberg

Der RUN of FAME setzt all diesen Persönlichkeiten ein würdiges Denkmal. Auf 85 Kilometern führt die längste Skirunde der Alpen durch das gesamte Skigebiet. Ambitionierte Wintersportler benötigen dafür einen Skitag. Dabei folgen sie den Spuren von Pionieren und Stars aus Sport und Film, die auf dem RUN of FAME allgegenwärtig sind.

RUN of FAME Days: Skigenuss und Kulinarik

Mit den RUN of FAME Days widmet Ski Arlberg seinen Legenden ein komplettes Wochenende, das 2020 ganz im Zeichen der Kulinarik steht. Zahlreiche Skihütten und Restaurants entlang der Skirunde RUN of FAME servieren am 25. und 26. Jänner einzigartige Kreationen, die von großen Namen inspiriert und ausschließlich an diesem Wochenende erhältlich sind.

© Ski Arlberg

Die Wintersportler dürfen gespannt sein, welche Leckereien sich hinter klingenden Bezeichnungen wie „Olympia-Braten“, „Hannes Schneiders Wok“ oder „Bridget Jones‘ Genuss am Rande des Wahnsinns“ verbergen. Neben Kreativität und Kochkunst setzen die Gastronomen übrigens auf hochwertigste Lebensmittel, die größtenteils direkt aus der Region stammen.

© Andre Schönherr

Nach einem unvergesslichen Mahl geht es zurück auf den RUN of FAME und somit zurück ins Skivergnügen. Wer zwischendurch Lust auf eine kleine, kostenlose Stärkung hat, kann sich beim Auenfeldjet einen Arlberger Power-Riegel abholen oder bei der interaktiven Ausstellung HALL of FAME auf Kaffee und Kuchen vorbeischauen. Dort werden während der RUN of FAME Days dreimal täglich – ebenfalls kostenlos – Führungen angeboten, die interessante Einblicke in die Geschichte des Arlbergs gewähren.

© Ski Arlberg

Ski Arberg verlost Tagestickets und Mittagessen

Anlässlich der RUN of FAME Days verlost Ski Arlberg für den 25. und 26. Jänner 7 x 2 Tagestickets inklusive Mittagessen. Dazu einfach bis 23. Jänner 12 Uhr das Online-Formular ausfüllen und Daumen drücken.