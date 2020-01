Er zeichnete „Mittelerde": Christopher Tolkien im Alter von 95 Jahren gestorben

Paris – Der jüngste Sohn und Nachlassverwalter des „Herr der Ringe"-Autors J.R.R Tolkien (1892-1973), Christoper Tolkien, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in Draguignan (Frankreich), wie die Tolkien-Gesellschaft mitteilte. Christopher zeichnete die Karte des fiktiven Kontinents „Mittelerde" im Hauptwerk seines Vaters und gab posthum Werke wie „Das Silmarillion" heraus. Christopher Tolkien lehrte wie sein Vater als Professor für englische Sprache an der britischen Traditionsuniversität Oxford.