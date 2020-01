YouTube soll Millionen von Usern auf Videos von Klimawandel-Leugnern leiten

New York, San Bruno – Heftige Kritik an der Videoplattform YouTube hat die US-Aktivistengruppe Avaaz geübt. Laut einer aktuellen Studie der Nichtregierungsorganisation führt die Videoplattform Millionen von Usern zu Clips, in denen beispielsweise der Klimawandel geleugnet wird. Das passiere über die Kategorien „Top-Empfehlungen“ und „Nächstes Video“.