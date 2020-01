Überraschung in Wengen: Matthias Mayer holt seinen ersten Kombi-Sieg

Wengen - Matthias Mayer hat am Freitag seinen siebenten Weltcup-Sieg gefeiert. Der Speed-Spezialist aus Kärnten setzte sich am Freitag in der Kombination von Wengen 0,07 Sekunden vor dem favorisierten Franzosen Alexis Pinturault durch. Für den 29-Jährigen, der den Grundstein mit einer nahezu perfekten Abfahrt legte, war es der erste Podiumsplatz in einer anderen Disziplin neben Abfahrt und Super-G.