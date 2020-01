Schneefest, ART, Hexen-Treffen: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Das dritte Wochenende im neuen Jahr hat in Sachen Freizeitaktivitäten einiges auf Lager: Es darf ausgiebig getanzt und gefeiert, geslamt, Kunst betrachtet, und bei vielen Wintersport-Events mitgefiebert werden. Auch Hexen, Muller und Co. stehen für die ersten Faschingsveranstaltungen in diesem Jahr schon in den Startlöchern. Alle Details: