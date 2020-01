"Wischen ist Macht": Neue Comedy-Serie startet im ORF

ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner bezeichnete die beiden Formate am Freitag laut Aussendung als „Serien mit zutiefst österreichischer DNA“, in denen „Chaostrupps mit den Höhen und Tiefen des Lebens beschäftigt“ seien. Channel-Managerin Lisa Totzauer freute sich, „dass es uns gelungen ist, ein so stimmiges rot-weiß-rotes Paket für den beliebten Serienmontag zu schnüren“. In „Wischen ist Macht“ stehen neben Strauss unter anderem Zeynep Buyrac, Stefano Bernardin, Manuel Sefciuc und Lilian Jane Gartner vor der Kamera, gedreht wurden die 18 Folgen von März bis Juni des Vorjahres.