Start-up entwickelt smarte Kontaktlinse mit integriertem Display

Innsbruck – Mit einer völlig neuartigen, „smarten" Kontaktlinse macht das junge Unternehmen Mojo Vision derzeit von sich reden. Am Rande der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentierte das kalifornische Start-up die intelligente Sehhilfe, die das Blickfeld des Trägers mit modernster Technik erweitert. Konkret heißt das, dass in die Mitte der Linse ein winziges Display eingebaut werden soll, das Informationen direkt in die Augen transportiert. Die Pixeldichte des Displays soll rund 14.000 PPI (pixels per inch) betragen – zum Vergleich: Ein gängiges Smartphone hat zwischen 300 und 500 PPI.