Handbremse vergessen: Auto stürzte in Weißache in Kufstein

Weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen hatte wohl ein 49-jähriger Pkw-Lenker in Kufstein. Als er sein am Mühlbauerweg abgestelltes Fahrzeug am Donnerstag gegen 18 Uhr verließ, rollte dieses davon – und stürzte über eine Böschung in die Weißache. Das Auto wurde schwer beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand. (TT.com)