Schüsse auf Tanklaster: 35-jährigem Tschechen drohen 20 Jahre Haft

Prag – Ein Mann soll auf einer Landstraße in Tschechien auf einen mit Kraftstoff beladenen Tanklaster und mindestens ein Auto geschossen haben. Er wurde festgenommen und kam am Freitag in Untersuchungshaft, wie die Zeitung „Pravo“ in ihrer Onlineausgabe berichtete. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 35-Jährigen wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen.