20 Einbrüche in Geschäfte: Serientäter in Innsbruck geschnappt

Innsbruck – Zwei Nächte, 20 Einbrüche: Ein 27-Jähriger soll in Innsbruck auf Diebestour gewesen sein. Am Donnerstagabend wurde der Verdächtige von Polizeibeamten festgenommen.

Bereits vergangenes Wochenende soll der Bulgare zum ersten Mal zugeschlagen haben. In der Nacht zum 11. Jänner soll er in insgesamt acht Geschäftslokale eingebrochen sein – oder es zumindest versucht haben. In der Nacht auf Donnerstag soll er dann zwölf weitere Geschäfte ins Visier genommen haben, mal mit, mal ohne Erfolg.