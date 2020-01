Erfolgreicher Kampf gegen Plastikmüll im Urlauber-Paradies Hurghada

Hurghada – Im ägyptischen Badeort Hurghada machen sich die Angestellten einer Hotelanlage im Morgengrauen daran, den Plastikmüll von den Sandstränden am Roten Meer zusammenzutragen. „Das ist nicht viel", sagt der 20-jährige Wael, als er nach wenigen Stunden fünf Säcke vollgestopft hat. „Vor sechs Monaten haben wir ganze Lastwagen gefüllt."

In Hurghada und der umliegenden Provinz ist der Gebrauch von Wegwerfplastik seit Juni verboten. Die Tourismusbranche, die nach schweren terroristischen Anschlägen in der Vergangenheit allmählich wieder aufblüht, ist sehr daran interessiert, dem Badeort ein sauberes Image zu verleihen und die Unterwasserattraktionen zu schützen.

Die Behörden und Hepca haben an die gut 150.000 Einwohner der Stadt wiederverwendbare Beutel ausgegeben. „In unserer Stadt gibt es kein Einmal-Plastik mehr", freut sich der Hoteldirektor Ahmed al-Gharib. „Wir benutzen jetzt Tassen aus Plexiglas oder aus Holz." Und die Maßnahmen gelten nicht nur in Hurghada, sondern auch in den benachbarten Touristenzentren Al-Guna und Sahl Hascheesch.