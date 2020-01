Wegen Assoziation mit TV-Sender: Disney benennt „20th Century Fox“ um

New York – Das traditionsreiche Hollywood-Filmstudio 20th Century Fox soll Medienberichten zufolge nicht mehr mit dem ultrakonservativen US-Sender Fox News in Verbindung gebracht werden. Der Disney-Konzern als neuer Eigentümer des Filmstudios streiche den Bestandteil Fox aus dem Namen, berichteten US-Medien am Freitag. Künftig heißt die Filmproduktionsfirma demnach 20th Century Studios.