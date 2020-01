ÖRV-Doppel Steu/Koller rast in Lillehammer zu EM-Silber

Lillehammer – Am ersten Tag der Kunstbahn-Rodel-EM in Lillehammer hat es für das ÖRV-Aufgebot mit dem erhofften Edelmetall geklappt. Thomas Steu und Lorenz Koller sicherten sich am Samstag im Rahmen des Weltcup-Rennens auf der Olympiabahn von 1994 die Silbermedaille. Der Vorarlberger und der Tiroler hatten auf der schwierigen Bahn eine Zehntelsekunde Rückstand auf die Russen Alexander Denisew/Wladislaw Antonow.