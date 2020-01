Kraft in Titisee-Neustadt hinter Tournee-Sieger Kubacki Zweiter

Titisee-Neustadt – Stefan Kraft hat sich am Samstag in der ersten von zwei Weltcup-Einzelkonkurrenzen in Titisee-Neustadt nur dem Polen Dawid Kubacki geschlagen geben müssen. Der Salzburger steigerte sich nach 135,5 m im ersten Durchgang um fünf Meter auf 140,5 und wurde 6,4 Zähler hinter dem Sieger Zweiter vor Ryoyu Kobayashi (JPN). Kubacki hatte auch in Bischofshofen gewonnen.