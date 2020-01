Betrügerischem Fliesenleger wurde in Axams das Handwerk gelegt

Axams – Eine ganze Reihe von Betrügereien hat die Polizei in Axams aufgeklärt. Ein 27-Jähriger soll in mehreren Tiroler Orten seine Dienste als selbstständiger Fliesenleger angeboten haben. Doch die Arbeiten, die der Österreicher zwischen 28. Mai 2019 und 1. Jänner 2020 begonnen hatte, stellte er nicht fertig. Manchmal fing er gar nicht erst an.