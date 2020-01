Syriens Regierung bestraft Nutzung von Devisen mit Zwangsarbeit

Damaskus – Die syrische Regierung hat die Strafen für die Verwendung ausländischer Währungen am Samstag drastisch verschärft: Bei der Nutzung "von ausländischen Devisen oder Edelmetallen" in Finanztransaktionen droht künftig eine Strafe von "mindestens sieben Jahren Zwangsarbeit" plus einer Geldstrafe, wie aus einem Dekret von Präsident Bashar al-Assad hervorgeht.