Libyen-Gipfel in Berlin: Einigung auf Waffenstillstand

Seit Jahren tobt in Libyen ein verworrener Bürgerkrieg - nun brachte die deutsche Bundesregierung am Sonntag bei der Berliner Libyen-Konferenz unter UN-Schirmherrschaft Konfliktparteien und internationale Akteure an einen Tisch. Die Erfolgsaussichten der Konferenz standen angesichts der unterschiedlichen Interessen der Mächte, die in Libyen mitmischen, zunächst schlecht.