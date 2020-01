Sensation in Sestriere: Französin Direz siegt vor ÖSV-Läuferin Mörzinger

Sestriere – Elisa Mörzinger schaffte in ihrem fünften Rennen im Ski-Weltcup ihren ersten Podestplatz. Die 22-jährige Oberösterreicherin überraschte am Sonntag in Sestriere im ersten Parallel-Riesentorlauf der Damen überhaupt mit Rang zwei. Der Sieg ging mit Clara Direz aus Frankreich ebenfalls an eine Außenseiterin. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino.