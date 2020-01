James führte L.A. Lakers zu Sieg in Houston

Basketball-Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers am Samstag zum Sieg im NBA-Schlager gegen die Houston Rockets geführt. Der Spitzenreiter der Western Conference setzte sich in Houston mit 124:115 durch. James kam auf 31 Punkte und zwölf Assists.

Für die Rockets waren auch insgesamt 69 Punkte von Russell Westbrook und James Harden zu wenig. Die Texaner kassierten ihre vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen, die dritte in Serie, und rutschten in der Western Conference auf Rang sechs ab. Die Lakers sind mit einer Saisonbilanz von 34:8 Siegen klarer Spitzenreiter.