25 Zeitungsständer in Oberlangkampfen gestohlen

Oberlangkampfen – Insgesamt 25 Zeitungsständer verschiedener Medienunternehmen hat ein unbekannter Täter am Sonntag in Oberlangkampfen entwendet. Der Dieb brachte die Zeitungsständer in den frühen Morgenstunden – den Reifenspuren nach zu urteilen vermutlich mit einem Kleinwagen – zur Gemeindestraße Wiesenweg in Oberlangkampfen, wo er sämtliche Geldboxen aufbrach.