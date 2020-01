Prinz Harry bekundet große Traurigkeit: „Es gab keine andere Option"

London – Der britische Prinz Harry hat sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, wie sein Rückzug von den royalen Pflichten geregelt worden ist. Er empfinde „große Traurigkeit" darüber, „dass es so weit gekommen ist", sagte Harry in einer am Sonntag von ihm im Internetdienst Instagram veröffentlichten Ansprache. Allerdings habe er keine „andere Wahl" gehabt.