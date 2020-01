Sturz von Walther sorgte für Ärger in Igls: "Auslauf nicht mehr zeitgemäß"

Innsbruck – Es sind Bilder, die man im Olympia-Eiskanal nicht sehen will. Im Finaldurchgang geriet der postgelbe Viererbob von Nico Walther (GER/Platz vier) am Sonntag beim Weltcup in Igls nach der Zieldurchfahrt in Schräglage und stürzte in der Kurve nach der Ziellinie um. In rasantem Tempo (im Viererbob werden bis zu 130 km/h erreicht) schlitterten die Piloten in einem wilden Ritt durch den Auslauf und kamen erst ganz am Ende zum Stillstand. Die Fans hielten den Atem an, Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert.